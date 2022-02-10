Пандемия коронавируса: самое главное за 10 февраля

Актуальная статистика за прошедшие сутки в регионах России и другие важные новости от редакции издания «Народные Новости».

В России

Российские медики за последние 24 часа зафиксировали 701 летальный исход среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Коронавирус выявили у 197 076 человек в России за последние сутки. Показатель является рекордным с начала пандемии. Госпитализировали за минувшие 24 часа 19 446 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели от инфекции еще 106 092 человека.

Новости

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается в ближайшие дни, а уже к началу лета распространение коронавируса может и вовсе завершиться.

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что рано или поздно графики заболеваемости COVID-19 сравняются с показателями выздоровления, что будет означать выход на плато. По его словам, это произойдет предположительно через месяц.

Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что заражение штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» может сопровождаться покраснением горла. По ее словам, при COVID-19 боли в горле такие же, как и при любом другом вирусном заболевании.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что полученный в результате перенесенного дельта-штамма коронавируса иммунитет не может защитить человека от «Омикрона». По его словам, дело в том, что омикрон-штамм уже сильно отличается от варианта «Дельта».

В мире

Более 397 млн человек по всему миру заразились COVID-19 с момента начала пандемии. За прошедшие сутки врачам удалось выявить более 2,6 млн инфицированных. 235 тыс. из них во Франции, 212 тыс. зараженных — в Германии, в США — 188 тыс. ковид-пациентов.

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