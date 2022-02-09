Памятные мероприятия прошли 9 февраля у надгробных памятников Кони и Достоевского

Выдающийся судебный оратор Анатолий Федорович Кони поддерживал очень теплые и дружеские отношения с великим писателем Федором Михайловичем Достоевским. Двух гениев словесности вспоминали 9 февраля.

Кони можно считать его близким другом семьи Достоевских. 9 февраля 1881 года в Санкт-Петербург пришло известие о кончине писателя. Кони стал одним из организаторов церемонии прощания. Впоследствии долгие годы он оказывал поддержку членам семьи Достоевского. Для самого же Анатолия Федоровича 9 февраля — день рождения, сообщают «Ветеранские вести». Гениальный юрист родился в 1844 году в семье литератора и актрисы.

9 февраля у надгробных памятников великих деятелей XIX века прошли памятные мероприятия. По обращению президента именного Благотворительного фонда Грачьи Погосяна представители Русской Православной Церкви провели заупокойные службы по усопшим. В Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры — на могиле Достоевского и на месте упокоения Кони, на Литераторских мостках Волковского кладбища.

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