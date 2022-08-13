Памятник «Защитникам Донбасса» появился в сквере Надыма

Новый монумент, посвященный защитникам Донбасса, установили в сквере Миротворцев на территории Надыма. Об этом пишет сайт «Красный Север».
Сквер Миротворцев получил свое название в честь воинов, когда-либо служивших в «горячих точках». 12 августа прошло торжественное открытие памятника «Защитникам Донбасса». На мероприятии присутствовал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
Героем композиции стал солдат с младенцем на руках. Вся скульптура выполнена из бронзы. Высота памятника составляет 3,2 метра. Автором работы стал лауреат всероссийских и международных конкурсов, московский скульптор Михаил Баскаков. Композиция изготавливалась в литейном доме «Дубровин» на территории Екатеринбурга.