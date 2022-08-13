Памятник «Защитникам Донбасса» появился в сквере Надыма

Героем композиции стал солдат с младенцем на руках. Вся скульптура выполнена из бронзы. Высота памятника составляет 3,2 метра. Автором работы стал лауреат всероссийских и международных конкурсов, московский скульптор Михаил Баскаков. Композиция изготавливалась в литейном доме «Дубровин» на территории Екатеринбурга.