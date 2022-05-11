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    Памятник погибшему Герою ДНР Захарченко установили в Шахтерске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Памятник погибшему Герою ДНР Захарченко установили в Шахтерске

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Памятник первому главе Донецкой Народной Республики, Герою ДНР Александру Захарченко открыли в городе Шахтерск. Церемония прошла в годовщину провозглашения республики, передал корреспондент РИА Новости.

    Мероприятие посетили нынешний глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации Шахтерска и родители Александра Захарченко. В церемонии приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая собственные композиции перед местными жителями.

    Александр Захарченко погиб в конце августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР охарактеризовали произошедшее как теракт.

    Недавно в Мариуполе на площади Ленинского комсомола появился памятник бабушке с Красным Знаменем. Она стала знаменитой после того, как дала отпор украинским националистам, передает RT. 

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