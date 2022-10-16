Памятник герою СССР в Новгороде и солнечное затмение в Карелии: главные новости регионов

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России.
Ставропольский край
Сломанный парковочный терминал выдал иностранцу пачку купюр на Ставрополье, информирует newstracker.ru. Парень подошел к терминалу, чтобы оплатить парковку. В этот момент оборудование дало сбой и выдало ему 200 купюр. Всего иностранец получил 17,2 тысячи рублей, он забрал деньги и уехал.
Удмуртия
Рукодельницы Удмуртии вошли в движение «Шьем для наших». Женщины создают качественную одежду для военнослужащих. Мастерицы выбирают фасоны, удобную фурнитуру и материалы. Женщины кроят, строчат, вяжут, кто-то готовит этикетки. В основном шьются балаклавы, толстовки, термобелье. Эти вещи волонтеры доставляют в зону СВО, сообщает udm-info.ru.
Ростовская область
В Ростовской области снимут сериал, посвященный таганрогскому трамваю, сообщила в соцсетях компания «Синара». В преддверии 90-летия таганрогского трамвая снимут исторический сериал, посвященный трамвайной жизни города. Сообщается, что он будет состоять из девяти серий — каждая отразит по десять лет из истории электротранспорта, пишет rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
Накануне официально открылся ледовый дворец в Набережных Челнах. Матч первенства ВХЛ «Челны» с «Динамо-Алтай» завершился победой спортсменов из автограда со счетом 3:1, сообщает inkazan.ru.
Волгоградская область
Пассажиры маршрутки пострадали по вине стажера за рулем троллейбуса в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru. Водитель троллейбуса при движении задним ходом протаранил маршрутку, из-за чего двое пассажиров — 66-летняя женщина и 36-летний мужчина получили травмы.
Нижегородская область
Бюст-барельеф герою СССР, генерал-лейтенанту Павлу Фирсову открыли в Нижнем Новгороде. Это произошло во время мероприятия, посвященного 105-й годовщине со дня рождения героя СССР, генерала армии Вадима Матросова. После торжественной церемонии участники мероприятия возложили цветы к памятникам героям-пограничникам, пишет newsnn.ru.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле посетители торгового центра воруют сахар в кофейном автомате, сообщает tagilcity.ru. Случай воровства попал на камеру видеонаблюдения, этими кадрами поделился хозяин автомата. Он призвал местных жителей ценить комфорт и удобство, а не проявлять наглость.
Оренбургская область
Мужчина ввел данные своей банковской карты на одном из сайтов по доставке еды и с него списали крупную сумму средств. Жертвой мошенников стал 32-летний сотрудник банка. Житель областного центра увидел на просторах виртуальной Сети информацию о доставке суши. Он перешел на сайт, где ввел реквизиты своей банковской карты, чтобы оформить заказ, пишет 56orb.ru.
Тюменская область
Тюменский блогер Елена Станиславская приняла участие в съемках фильма «Вахтовый метод». Девушка исполнила роль журналиста в массовке. Однако несмотря на это, съемками картины осталась довольна, сообщает nashgorod.ru.
Омская область
81-летняя омичка заплатила за несуществующее «дело» дочери. Бабушке позвонила неизвестная женщина. Представилась «дочерью» и рассказала, что стала виновницей аварии, мол, переходила дорогу в неположенном месте, передает Город55.
Карелия
Жители Карелии увидят солнечное затмение, пишет karelinform.ru. 25 октября ожидается неполное солнечное затмение. Луна пройдет не по самому центру диска Солнца, поэтому он закроется не полностью. Максимально солнечный диск будет закрыт в 13:44. Будет скрыто до 86% Солнца.
Приморский край
Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет (СК) РФ, чтобы сотрудники проверили творчество певицы Клавы Коки на оскорбительность для чувств верующих. Скандальный концерт во Владивостоке может обернуться для артистки серьезными неприятностями, пишет vostokmedia.com.
Башкирия
В Октябрьском районе Уфы, а именно в Сипайлово, в скором времени может быть реконструирован еще один крупный объект. Одним из подарков уфимцам к 450-летнему юбилею столицы уже стал реконструированный парк Кашкадан, пишет mkset.ru.
Хабаровский край
В рейтинге по трудоустройству Хабаровск занял второе место. На первой строчке рейтинга оказался Красноярск, где на одно рабочее место приходится 3 резюме, пишет transsibinfo.com. В среднем по всей России на одну вакансию приходится до 5 резюме. По мнению экспертов, когда количество желающих уменьшается до трех, то это говорит о дефиците кадров. Всего в рейтинге представлены 25 российских городов.
Новосибирск
В Новосибирске увеличилось количество свадеб в период частичной мобилизации. В сентябре 2022 года поженились 2816 новобрачных, при этом в 2021 сыграли свадьбу 2250 молодоженов, а в 2020 – 1941 человек, пишет atas.info. Ранее сообщалось, что в регионе стали чаще устанавливать отцовство.
Челябинская область
Круглосуточный детсад открылся в Снежинске на фоне частичной мобилизации. По данным kursdela.biz, круглосуточные группы открыты в детском саду № 6 «Одуванчик». Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно, сообщили в пресс-службе администрации города.
Хакасия
Пенсионерка из Черногорска потеряла 780 тысяч в попытках стать инвестором. Как сообщает newkhakasiya.online, мошенники внушили ей, что заработок составит три миллиона. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ХМАО
В Сургуте вандалы испортили рекордное количество трансформаторных подстанций. За 2022 году они атаковали 230 энергообъектов, разрисовав их вандальными надписями, сообщает пресс-служба компании «Сургутские городские электрические сети», пишет muksun.fm.
Белгородская область
Слабовидящий житель Белгорода стал серебряным призером Кубка мира по армрестлингу. Как сообщает bel.ru, он ставит новые рекорды по данному виду спорта, даже перейдя рубеж пенсионного возраста. За 20 лет спортивной карьеры белгородец стал мастером спорта России, шестикратным чемпионом России, призером Европы и мира.