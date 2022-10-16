Памятник герою СССР в Новгороде и солнечное затмение в Карелии: главные новости регионов

В рейтинге по трудоустройству Хабаровск занял второе место. На первой строчке рейтинга оказался Красноярск, где на одно рабочее место приходится 3 резюме, пишет transsibinfo.com. В среднем по всей России на одну вакансию приходится до 5 резюме. По мнению экспертов, когда количество желающих уменьшается до трех, то это говорит о дефиците кадров. Всего в рейтинге представлены 25 российских городов.