Памятник героям в Новгороде и рекордное число раскрытых преступлений в Оренбурге: главные новости регионов

Тагильский спортсмен победил в Тюмени на Всероссийской спартакиаде. Он участвовал в соревновании по гребному слалому. Победителем стал Андрей Медведев. Он соревновался со спортсменами в категории до 17 лет. На состязании юноша подтвердил свой высокий класс. Также парень победил в соревнованиях на байдарке, сообщает tagilcity.ru.