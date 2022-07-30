Памятник героям в Новгороде и рекордное число раскрытых преступлений в Оренбурге: главные новости регионов

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России.
Ставропольский край
Участника спецоперации из Ставрополья наградили медалью «За отвагу». Боевую награду получил уроженец села Архангельского Буденновского района Кирилл Звягин — гвардии сержант, заместитель командира взвода роты обеспечения батальона ВДВ, пишет newstracker.ru.
Удмуртия
В Ижевске ребенок упал в частный смотровой колодец, которые не был закрыт. При падении он получил травмы. По факту случившегося проводится проверка, пишет udm-info.ru.
Ростовская область
Штамм коронавируса «кентавр» — это подвид «омикрона». Вероятнее всего, что болезнь не опасна, и будет протекать, как обычный грипп, сообщили в одном из ростовских медицинских центров, пишет rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по количеству выданных автокредитов, отмечает inkazan.ru. Оказалось, что за июнь жители Татарстана взяли 1,8 тысячи займов, а их сумма превысила 1,9 миллиарда рублей. Все эти средства граждане потратили для покупки автомобиля.
Волгоградская область
Завод под Волгоградом будет обеспечивать консервами всю Россию. Как пишет издание novostivolgograda.ru, предприятие планирует выпускать до 100 миллионов банок в год, что позволит ему войти в число самых мощных в стране. Инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей.
Нижегородская область
Памятник нижегородцам, участвовавшим в Первой мировой войне, установят в приволжской столице. Для создания памятника был выбран образ простого русского солдата — не победителя и орденоносца, а человека, который сделал выбор защищать свою страну ценой собственной жизни, пишет newsnn.ru.
Свердловская область
Тагильский спортсмен победил в Тюмени на Всероссийской спартакиаде. Он участвовал в соревновании по гребному слалому. Победителем стал Андрей Медведев. Он соревновался со спортсменами в категории до 17 лет. На состязании юноша подтвердил свой высокий класс. Также парень победил в соревнованиях на байдарке, сообщает tagilcity.ru.
Оренбургская область
За полгода в Оренбуржье полицейские раскрыли более 7300 преступлений. Получилось раскрыть более 7,3 тысяч уголовно наказуемых нарушений, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Их массив, по сравнению с прошлым годом, снизился в регионе на четверть, сообщает 56orb.ru.
Тюменская область
Неизвестный мужчина пытался увезти на автомобиле 11-летнего ребенка в Тюмени, информация об этом появилась в СМИ. Мальчик сумел уйти от преследователя и обратился за помощью к взрослым, пишет nashgorod.ru. В СКР по региону рассказали, что происшествие произошло в районе МЖК, организовано проведение доследственной проверки.
Омская область
В Омске свыше 57 тысяч самозанятых жителей получат возможность пользоваться городскими торговыми павильонами наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Как сообщает gorod55.ru, такая возможность действует в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима и сохранится до конца 2028 года.
Карелия
В Карелии заработал центр помощи для неизлечимо больных людей. Об открытии центра объявил губернатор РК Артур Парфенчиков. Как отмечает karelinform.ru, жители самостоятельно могут обратиться в центр без обязательного обращения в поликлинику, там они могут получить препараты для обезболивания. Всего в регионе паллиативная помощь требуется 5 тысячам пациентов.
Приморский край
Во Владивостоке 31-летний мужчина украл со стройплощадки инструменты на 900 тысяч рублей. Собственники стройобъекта обратились в полицию с заявлением о краже, пишет vostokmedia.com. Правоохранители рассказали, что мужчина ранее уже был судим, он признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Башкирия
С 15 августа будет увеличено количество авиарейсов из Уфы в Дубай. а авиакомпания Flydubai увеличит количество авиарейсов из Уфы в Дубай до трех вылетов неделю — по понедельникам, средам, субботам, пишет mkset.ru.
Хабаровский край
Жительница Комсомольска-на-Амура через суд добилась от диагностического центра компенсации в размере 2,5 млн рублей. Как сообщает transsibinfo.com, после неверно поставленного диагноза горожанке пришлось делать хирургическую операцию.
Новосибирск
Жительница Новосибирской области недавно нашла в лесу одинокого лосенка и обратилась к специалистам Минприроды региона. Представители ведомства оперативно нашли ему пристанище в зоопарке. Детеныша лосихи осмотрели ветеринары. Потом его передали сотрудникам Новосибирского зоопарка, сообщает atas.info.
Челябинская область
Группа «Мираж», Хабиб и 12-минутный фейерверк завершат День города в Копейске. Как пишет kursdela.biz, в этом году праздник совместят с Днем Шахтера. Копейск отметит 115-ый юбилей.
Хакасия
Хирург из Абакана Давид Мчедлиани спас тонущего певца Андрея Алексина. Как пишет newkhakassia.online, музыкант упал с катера и не мог сам выбраться из воды.
ХМАО
Российская рок-группа The Hatters выступит на молодежном форуме в Ханты-Мансийске. Как сообщает muksun.fm, мероприятие пройдет с 1 по 10 августа в Археопарке. Выступления всех приглашенных артистов можно будет посетить бесплатно.
Белгородская область
Жителям Белгорода запретили пользоваться квадрокоптерами. Как сообщает bel.ru, данная норма регулируется федеральным постановлением и ограничениями Росавиации.