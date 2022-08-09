Памятник Александру Грину появится в Слободском

Скульптором, который изготовит памятник Грину, будет москвич Евгений Тетерин, декан знаменитого Суриковского института. По словам мастера, когда ему поступил такой серьезный заказ, пришлось перечитать много гриновских произведений, ознакомиться с биографией писателя. По замыслу скульптора, Грин будет сидеть на скамейке-парапете. На нем длинный плащ, волосы развеваются. Рядом чайка, изготовившаяся к полету. Грин и птица — одно целое, так как замысел композиции — олицетворение взлета, начало известности Александра Степановича Грина.