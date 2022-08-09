Памятник Александру Грину появится в Слободском

В городе Слободской Кировской области будет установлен памятник великому земляку — писателю Александру Грину. Монумент появится к праздничной дате: дню рождения писателя.
Мероприятия в честь дня рождения Александра Грина пройдут как обычно 23-24 августа. Памятник будет установлен в сквере за фонтаном на Соборной площади Слободского, сообщает портал BNKIROV.RU. Здесь активно ведутся работы по благоустройству площади в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Убраны старые конструкции, устанавливаются бордюры, территория подготавливается для укладки брусчатки.
Скульптором, который изготовит памятник Грину, будет москвич Евгений Тетерин, декан знаменитого Суриковского института. По словам мастера, когда ему поступил такой серьезный заказ, пришлось перечитать много гриновских произведений, ознакомиться с биографией писателя. По замыслу скульптора, Грин будет сидеть на скамейке-парапете. На нем длинный плащ, волосы развеваются. Рядом чайка, изготовившаяся к полету. Грин и птица — одно целое, так как замысел композиции — олицетворение взлета, начало известности Александра Степановича Грина.