Пакет военной помощи Украине включает 72 гаубицы и 121 беспилотник — Пентагон

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу

президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в

связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик

Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.