Пакет военной помощи Украине включает 72 гаубицы и 121 беспилотник — Пентагон

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В Пентагоне рассказали о содержании военного пакета помощи
Украине. В него войдут 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник.
Ране сообщалось, что президент США Джо Байден анонсировал очередной
пакет военной помощи Киеву на сумму 80 млн долларов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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