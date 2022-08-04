Page Six: муж Эмили Ратаковски, обвиненный в изменах, умоляет ее вернуться и дать ему еще один шанс

Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратаковски

Американский таблоид Page Six, который часто первым узнает новости из жизни голливудских звезд, рассказывает, что сейчас происходит у Эмили Ратаковски и Себастьяна Бир-Маккларда — спустя месяц после расставания. По словам инсайдеров, актриса готовится официально подать на развод:

Себастьян умоляет Эмили дать ему еще один шанс. Но этого не будет, потому что она узнала много нового о тех гадостях, что он делал за ее спиной все это время.

Под гадостями, очевидно, подразумеваются многочисленные измены, из-за которых якобы и расстались супруги. Их друзья грустят:

Между ними действительно было что-то особенное. Все друзья любили читать о них в СМИ и смотреть на их фото. Они были очень красивой парой. Но даже самые красивые отношения могут некрасиво заканчиваться. Не знаю, насколько правдиво то, что говорят о поведении Себастьяна. Я не оправдываю его, но я знаю, что они оба переживают сложные времена. Это печально,

— рассказал источник из “близкого круга” пары.

Другой инсайдер отметил, что все вокруг считали, что Эмили и Себастьян идеально дополняют друг друга своими странностями:

Они очень разные, но дополняют друг друга. Они быстро поженились, но в их случае это имело смысл. Думаю, многим казалось, что Себастьян недостаточно хорош для Эмили, но она его понимала. Она — настоящая женщина, он — настоящий мужчина, и они оба очень умные. Эмили действительно очень умна, а не просто модель и кинопродюсер.

Себастьян классный парень. Он один из лидеров той мировой тусовки, где может процветать креативность. Он и Эм очень творческие и умные люди, очень разные, вот почему вместе им сложно. Они олицетворение классической power couple Нью-Йорка.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард поженились в 2018 году — до этого они уже дружили какое-то время, но до брака встречались только две недели. В марте 2021-го у них родился сын Сильвестр, которого супруги решили растить вне гендерных стереотипов. О расставании Эмили и Себастьяна стало известно в прошлом месяце благодаря источнику из близкого окружения пары, который заявил, что муж систематически изменял Ратаковски, потому что “он кобель”. Ни сами звезды, ни их представители эти слухи не комментировали, однако косвенное подтверждение есть: Эмили пролайкала посты в твиттере (заблокирован в РФ), посвященные ее расставанию с мужем и его изменам. Вскоре актрису заметили без обручального кольца — Бир-Макклард его по-прежнему носит.