Page Six: Эмили Ратаковски разводится с мужем из-за его постоянных измен

Эмили Ратаковски

Западная пресса уже несколько дней обсуждает слухи о том, что Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард разводятся из-за неверности мужа модели. Сначала редакция Daily Mail обратила внимание на то, что Ратаковски уже какое-то время не носит обручальное кольцо и стала появляться без него на фото и видео в соцсетях. Есть и другие поводы заподозрить неладное:

На День отца в прошлом месяце звезда не сделала никаких постов с поздравлениями своему мужу, с которым она вместе уже четыре года. Однако она выкладывала пост о четвертой годовщине их свадьбы в феврале,

— отмечает издание.

На следующий день после этой публикации в Page Six появилась статья, где утверждалось, что пара действительно разводится. Журналисты ссылаются на источник из близкого окружения Ратаковски:

Да, он изменил. Он делает это систематически, это отвратительно, он кобель,

— говорит инсайдер. Официальных подтверждений того, что Эмили подала на развод, пока нет.

В социальных сетях тем временем удивляются, как вообще можно изменять Эмили, которую постоянно включают во всевозможные рейтинги самых сексуальных женщин мира. Телеграм-канал “Антиглянец” пишет:

Даже если вы Эмили Ратаковски с идеальной фигурой и кукольным лицом, нет гарантий, что муж не начнет похаживать налево: да, актриса разводится после четырех лет брака. Впрочем, в окружении пары давно говорили, что Себастьян Бир-Макклард довольно быстро устал от перманентно обнаженной женушки — мол, никакого простора для фантазии или хотя бы интриги. Да, так бывает.

Ратаковски и Бир-Макклард поженились в 2018 году, что стало для поклонников модели сюрпризом: роман длился всего несколько недель. В 2021-м супруги стали родителями. После рождения малыша Сильвестра модель заявила, что “не станет определять пол ребенка до 18 лет”, пока он сам не выберет гендер. Однако в дальнейшем все же стала называть Сильвестра сыном.

На Spletnik новость о предполагаемом разводе первым сообщил блогер tangomania.

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