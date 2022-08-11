Page Six: бывшие девушки Шайи Лабафа FKA Twigs и Маргарет Куэлли публично поругались из-за него

Шайа Лабаф

Певица FKA Twigs и актриса Маргарет Куэлли устроили публичную перепалку в отеле в Лос-Анджелесе из-за актера Шайи Лабафа, который ранее встречался с обеими девушками. Поводом для ссоры, как полагают журналисты, стало нежелание Куэлли активно участвовать в судебных разбирательствах против Лабафа.

Так, в 2020 году FKA Twigs обвинила своего бывшего возлюбленного в том, что он применял по отношению к ней насилие, в том числе сексуальное и психологическое, во время их отношений, которые длились в 2018—2019 годах. Сам Лабаф обвинения отрицает, однако певица намерена доказать свою правоту в суде. Из-за скандала с бывшей возлюбленной актера даже сняли с номинации на “Оскар” за роль в фильме “Фрагменты женщины”.

После того как FKA Twigs публично рассказала о насилии со стороны Лабафа в интервью Elle в 2021 году, Маргарет Куэлли, которая тоже недолго встречалась с актером, поддержала певицу в соцсетях. В своем инстаграме* она опубликовала пост, в котором поблагодарила FKA Twigs. Как Маргарет позже объяснила в интервью, этим она хотела продемонстрировать FKA Twigs, что верит ей, и показать, что она не одна.

По данным издания, после выхода статьи в Elle девушки пообщались, и FKA Twigs выразила надежду, что Куэлли выступит в качестве свидетеля по делу, которое будет передано в суд в апреле 2023 года. Однако, судя по всему, Куэлли не торопится выступать против бывшего возлюбленного, что и стало причиной конфликта в отеле. По словам очевидцев, за актрису заступился ее жених, солист группы Bleachers Джек Антонофф.

FKA Twigs, Маргарет Куэлли и Джек Антонофф инцидент не прокомментировали и на запросы журналистов не ответили.

Сам Лабаф сейчас встречается с Миа Гот. Актеры познакомились еще в 2013 году, а в 2016 году поженились. Спустя два года пара подала на развод, однако в 2020 году их снова заметили вместе. Ранее стало известно, что у пары родился первенец.

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