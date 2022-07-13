Page Six: Брэдли Купер встречается с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин

Брэдли Купер

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на свои источники, Брэдли Купер встречается с главной помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. По данным инсайдеров, они вместе уже несколько месяцев и начали встречаться после того, как Купер расстался с актрисой Дианой Агрон. Брэдли тайно встречается с Хумой уже несколько месяцев, и они хранят это в тайне. Интересно, что их роман, по утверждению источников, начался благодаря Анне Винтур. Анна определенно играла роль свахи. Она лучшая подруга Брэдли и обожает Хуму. Издание также сообщает, что Купер и Абедин пришли на Met Gala по отдельности, чтобы сохранить отношения в тайне.



Хума Абедин

По словам другого источника, Хума рассказала нескольким своим друзьям, что у нее появился новый возлюбленный, однако не назвала его имени. Они идеально подходят друг другу, оба интересуются политикой и гуманитарными вопросами, — добавил инсайдер.

Напомним, у Брэдли Купера ранее был роман с моделью Ириной Шейк, от которой у него есть дочь Леа. За плечами Хумы — брак с политиком Энтони Винером, с которым она рассталась после того, как ее муж оказался в центре нескольких секс-скандалов. У них есть общий сын Джордан.