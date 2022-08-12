Page Six: Бен Аффлек разочарован медовым месяцем с Дженнифер Лопес из-за чрезмерного внимания папарацци

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Инсайдеры рассказали изданию Page Six, что Бен Аффлек остался недоволен медовым месяцем с Дженнифер Лопес в Париже, куда они отправились после свадьбы: пара страдала от навязчивого внимания папарацци. Бен был в ужасе в Париже. Папарацци перешли на совершенно новый уровень. Он даже чувствовал себя принцессой Дианой, — рассказал инсайдер.

Источник издания отметил, что, хотя Аффлек привык к вспышкам камер, ему было трудно сохранить спокойствие в этот раз. Сама Лопес отреагировала на настойчивое внимание уличных фотографов спокойнее.

Джен как будто сделана из стали и отнеслась к этому спокойнее, но Бен все еще злится. Навязчивое внимание со стороны прессы уже не в первый раз становится проблемой для пары. Так, в 2002 году они даже отложили свадьбу из-за повышенного внимания к ним, а после и вовсе отменили ее.

Кроме того, по словам Дженнифер Лопес, назойливое внимание к их роману не в последнюю очередь привело к расставанию.

Несмотря на это, в прошлом году пара возобновила отношения, а весной стало известно об их помолвке. Недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе. Кроме того, по данным инсайдеров, пара планирует устроить торжество по случаю свадьбы, однако когда оно состоится, неизвестно.