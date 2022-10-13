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Падение обломков украинской ракеты на Белгород попало на видео

Падение обломков украинской ракеты на Белгород попало на видео
Федеральное агентство новостей

В Сети появилось видео падения обломков украинской ракеты на жилой многоэтажный дом в Белгороде. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Об инциденте сообщил глава города Антон Иванов. Он сообщил о повреждениях в доме на улице Губкина.

Как рассказали местные жители, частичные повреждения получили верхние этажи здания. Другие подробности станут известны по итогам проверки.

Ранее Киев взял на себя ответственность за теракты в Крыму и Белгороде, писал «Царьград».

Ранее Киев взял на себя ответственность за террористические акты в Крыму и Белгороде, писал «Царьград».

белгород обстрел ПВО
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