Пациенты с муковисцидозом попросили Минздрав увеличить время приемов у врачей

«Прием врача длится от 15 до 30 минут, а пациенты с муковисцидозом — это очень уязвимые люди с полиорганным поражением. С ними необходимо и обсудить антибактериальную терапию, и проговорить правила приема препаратов, техники ингаляции, и рассказать о том, как обрабатывать жилье, и проконтролировать их состояние. Это невозможно сделать за полчаса», — говорится в сообщении.