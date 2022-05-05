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    Пациенты с муковисцидозом попросили Минздрав увеличить время приемов у врачей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пациенты с муковисцидозом попросили Минздрав увеличить время приемов у врачей

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    pixabay.com/razormax

    Пациенты с муковисцидозом не успевают обсудить лечение на приеме у профильных врачей. В связи с этим они просят Минздрав расширить лимит времени на посещение медиков.

    Специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава в 2019 году проанализировали хронометраж посещения профильных специалистов для больных муковисцидозом. Расчеты показали, что прием пульмонолога должен занимать 119 минут, педиатра — 112 минут, реабилитолога — 96 минут.

    Действующие сейчас нормативы отводят на прием 26, 15 и 35 минут соответственно. Инициатором обращения в ведомство выступила организация «Помощь больным муковисцидозом», передает газета «Известия».

    «Прием врача длится от 15 до 30 минут, а пациенты с муковисцидозом — это очень уязвимые люди с полиорганным поражением. С ними необходимо и обсудить антибактериальную терапию, и проговорить правила приема препаратов, техники ингаляции, и рассказать о том, как обрабатывать жилье, и проконтролировать их состояние. Это невозможно сделать за полчаса», — говорится в сообщении.

    Минздрав уже получил предложение и начал заниматься этим вопросом. Ведомство подготовило приказ с обновленными нормами времени на прием врачей больными муковисцидозом.

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