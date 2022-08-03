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Ozon вернет деньги за отмененные заказы в результате пожара на подмосковном складе

Ozon вернет деньги за отмененные заказы в результате пожара на подмосковном складе
Агентство «Москва» / Денис Воронин

Гигантский склад Ozon, расположенный в подмосковной Истре был уничтожен пожаром 3 августа. Представители крупнейшего в России маркетплейса заверили своих клиентов, что компания вернет деньги за поврежденные товары, пишет «Комсомольская правда».

В Ozon отметили, что пока нет данных, сколько вещей, техники и продуктов пострадало от огня и сколько из них уже было куплено. Возможно, речь идет о тоннах.

«Пока мы не знаем, какие заказы пострадали, а какие нет. Как только последствия пожара будут устранены, все проверим, а затем либо доставим вам заказы, либо отменим, если они повредились — сообщим об этом в отдельном уведомлении», — указано на официальном канале компании в Telegram.

При этом из онлайн-магазина уже убрали все товары, хранившиеся на складе, чтобы их не купили. Продавцы также могут рассчитывать на компенсацию ущерба за сгоревший товар.

ozon маркетплейс онлайн-торговля пожар
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