Ozon вернет деньги за отмененные заказы в результате пожара на подмосковном складе

«Пока мы не знаем, какие заказы пострадали, а какие нет. Как только последствия пожара будут устранены, все проверим, а затем либо доставим вам заказы, либо отменим, если они повредились — сообщим об этом в отдельном уведомлении», — указано на официальном канале компании в Telegram.