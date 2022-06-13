На северо-западе Донецка, в районе Аэропорта, продолжается позиционная война. Украинские националисты удерживают поселок Пески и город Авдеевку, откуда ведут обстрелы столицы ДНР — Донецка.
Заходим на позиции армии ДНР в бывшей диспетчерской вышке Донецкого аэропорта, которую называют «пенек», поскольку во время боев 2015 года она была в конце концов обрушена, от нее остались лишь нижние этажи комплекса. Со второго этажа бойцы наблюдают украинские позиции в поселке Пески и за взлетной полосой. Последние — наследие одного из перемирий, когда Украине снова давали шанс на мирное урегулирование, но вместо этого ВСУ пользовались режимом прекращения огня и копали себе новые опорные пункты в нейтральной полосе.
Наблюдатель засекает движение и вспышки стрельбы на украинских позициях, солдаты называют их «выходы». Сразу же открывает огонь тяжелый пулемет ДШК, наблюдатель корректирует огонь. Пока в «Дашке» меняют ленту, другой боец прикрывает из единого пулемета ПКМ. На плече разгрузки у него нашивка «группа Гиви», память из 2014 года, когда он служил под началом легендарного донбасского комбата, и воевал в этих же местах.
«Когда сразу не даешь им передвигаться, они становятся потише», — комментирует подавление огневых точек противника позывной «Плут».
Его сопровождает опытный окопный пес «Броник», научившийся не пугаться выстрелов и охранять позиции.
За тяжелым пулеметом ДШК работает его товарищ «Мясник», получивший свой позывной по профессии. Он мобилизовался вначале СВО и боевой опыт получал в эту кампанию, от более опытных солдат. Молодой человек привык к тяжелой работе и приспособился к рутине солдатского быта, но хочет после окончания войны вернуться к мирной профессии.
Положение украинских войск после продвижения союзной группировки на Северном направлении ухудшается, но в районе Донецка фронт на данный момент стабилен. Над головой, на передовой под Донецком, постоянно слышны пролеты ракет и работа артиллерии в обе стороны: получившие иностранное оружие украинские националисты бьют по центру Донецка, а артиллеристы армии ДНР ведут огонь на подавление батарей противника.