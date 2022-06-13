Ожесточенные бои под Донецком: военкор показал, как сражаются бойцы ДНР в районе аэропорта

Заходим на позиции армии ДНР в бывшей диспетчерской вышке Донецкого аэропорта, которую называют «пенек», поскольку во время боев 2015 года она была в конце концов обрушена, от нее остались лишь нижние этажи комплекса. Со второго этажа бойцы наблюдают украинские позиции в поселке Пески и за взлетной полосой. Последние — наследие одного из перемирий, когда Украине снова давали шанс на мирное урегулирование, но вместо этого ВСУ пользовались режимом прекращения огня и копали себе новые опорные пункты в нейтральной полосе.