Озера Соль-Илецка могут заменить российским туристам сразу несколько морей и курортов

В Соль-Илецке расположено сразу несколько озер: соленых и пресных. Каждое из них уникально. Самое популярное, Развал, славится благодаря высокому содержанию соли. Поэтому в народе его прозвали «русским мертвым морем». Озеро Городское, в свою очередь, по химическому составу схоже с Каспийским морем. Однако для того, чтобы подольше поплавать, местные жители рекомендуют туристам идти на Большое Городское озеро, поскольку вода в нем пресная, сообщает интернет-издание proOren.ru.