Озера Соль-Илецка могут заменить российским туристам сразу несколько морей и курортов

Российский курорт Соль-Илецк, расположенный в 70 километрах от Оренбуга, ежегодно привлекает тысячи туристов. Город славится своими озерами, оказывающими лечебные свойства, а также неповторимой природой. Гости курорта могут одновременно почувствовать себя на Мертвом и Каспийском морях, а также в ряде других популярных туристических мест одновременно.
В Соль-Илецке расположено сразу несколько озер: соленых и пресных. Каждое из них уникально. Самое популярное, Развал, славится благодаря высокому содержанию соли. Поэтому в народе его прозвали «русским мертвым морем». Озеро Городское, в свою очередь, по химическому составу схоже с Каспийским морем. Однако для того, чтобы подольше поплавать, местные жители рекомендуют туристам идти на Большое Городское озеро, поскольку вода в нем пресная, сообщает интернет-издание proOren.ru.
В Соль-Илецке также располагается озеро Дудино — оно окрашено в красный цвет благодаря живущим в нем рачкам. Водоем богат бромом и солью, а грязь на его дне — лечебная. Самое древнее озеро курорта — Тузлучное. Оно известно своими чудодейственными свойствами и способно лечить болезни опорно-двигательного аппарата. А озеро Голодные воронки местные жители сравнивают со здравницами в Пятигорске. Оно поможет повысить иммунитет и запустить в организме процессы омоложения.