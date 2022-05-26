Овощи для «борщевого набора» стали дешевле в Свердловской области

Кроме лука и капусты, дешевле стала стоить и свекла. Она убавила в стоимости 4,78% и теперь килограмм этого овоща можно купить за 67,71 рубля. Морковь сбавила в цене незначительно, менее одного процента. Ее цена 72,43 рубля за килограмм. А вот ключевой продукт многих супов — картофель — подорожал. Цена его стала выше на 3,49%, его цена в среднем составляет 60,99 рублей за килограмм.