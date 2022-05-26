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Овощи для «борщевого набора» стали дешевле в Свердловской области

Овощи для «борщевого набора» стали дешевле в Свердловской области
pixabay.com

В Свердловской области стали дешевле стоить овощи из так называемого «борщевого набора».

Стоимость белокочанной капусты снизилась на 5% и составила 68,02 рубля за килограмм. Репчатый лук подешевел на 1,6% и стоит теперь 52,92 рубля за килограмм. Такие данные, опубликованные Свердловскстатом, приводит издание «УралПолит.RU».

Кроме лука и капусты, дешевле стала стоить и свекла. Она убавила в стоимости 4,78% и теперь килограмм этого овоща можно купить за 67,71 рубля. Морковь сбавила в цене незначительно, менее одного процента. Ее цена 72,43 рубля за килограмм. А вот ключевой продукт многих супов — картофель — подорожал. Цена его стала выше на 3,49%, его цена в среднем составляет 60,99 рублей за килограмм.

Среди подешевевших продуктов также огурцы и помидоры. Фрукты же стали стоить дороже. Например, выросла цена на бананы и яблоки.

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