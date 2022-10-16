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Оверклокер разогнал Core i9-13900KF до 6 ГГц используя системную плату на чипсете Intel B660

Оверклокер разогнал Core i9-13900KF до 6 ГГц используя системную плату на чипсете Intel B660

В базе HWBOT появился результат очередного разгона будущего флагмана Intel – Core i9-13900KF. Примечательная особенность этого случая – использование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming, построенной на не топовом чипсете Intel B660.


С ее помощью оверклокер заставил работать 24-ядерный CPU на частоте 5,66 ГГц, а пиковая составила 5,97 ГГц. Правда, напряжение 1,55-1,57 В – совсем не то, которое характеризует стабильную работу CPU, однако в данном случае хотя бы температура не вышла за пределы 70 градусов Цельсия (при использовании СЖО).

Оверклокер разогнал Core i9-13900KF до 6 ГГц используя системную плату на чипсете Intel B660

Оверклокер протестировал разогнанную систему в бенчмарке Cinebench R23, результат в однопоточном тесте – 2333 балла, что примерно на 17% больше результата Ryzen 9 7950X.

intel
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