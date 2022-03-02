Ответ РФ на арест своих активов обернулся колоссальными проблемами для Запада

Решение стран Запада наложить арест на российские активы Банка России, находящиеся за рубежом, не отразится на экономических показателях России, но создаст опасный прецедент для Европы и США.

К такому выводу пришел известный российский экономист Михаил Хазин, проанализировав решение о введении новых антироссийских санкций. В прямом эфире программы «Соловьев LIVE» Хазин подробно рассказал, как Россия сможет справиться с подобными вызовами, а также объяснил какие меры предпримет Москва в качестве ответа на арест своих активов.

Михаил Хазин в первую очередь обратил внимание, что Запад сильно просчитался, решив «заморозить» зарубежные активы Банка России. Такие меры грозят для США и Европы серьезными последствиями, поскольку Москва планирует реализовать стратегию эффективного ответа на экономическую агрессию со стороны Запада.

Экономист выразил уверенность, что ответ России на арест своих активов уже обернулся колоссальными проблемами для Запада. Москва создала опасный для Европы и США прецедент, запретив западным структурам выплачивать дивиденды активов, расположенных в России. Вторым шагом станет окончательный арест американских и европейских компаний, что позволит полностью компенсировать средства, утраченные из-за санкций.

«Пока мы только запретили переводить дивиденды и платить по кредитам. Кстати, наши корпоративные кредиты больше, чем та часть золотовалютных резервов, на которую они наложили лапу. Фокус в том, что их активы и получаемые здесь деньги больше, чем наши резервы. В этом смысле они проиграют», — объяснил специалист.

Хазин заметил, что Россия также может начать наращивать внутренние инвестиции, что позволит стране избежать серьезных последствий от санкционной политики Запада. Также Москве следует в короткие сроки проработать эффективный план импортозамещения, что позволит избежать проблем с дефицитом определенных товаров.

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