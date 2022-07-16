Ответ «Газпрома» на арест активов в ФРГ бумерангом ударил по Германии

«Наша позиция – если нам создают препятствия для поставок газа, мы их решать не будем. Уговаривать Канаду – это задача Германии. Мы готовы продолжать поставки, но ЕС сам организует проблемы, как с турбинами – и это не единственная проблема. Германия, например, арестовывает торговые организации “Газпрома” и его подземные хранилища. Значит, сами выполняйте свои контракты. Арестовали ПХГ – заполняйте его газом, каким хотите», — рассказал эксперт в передаче «60 минут».