Ответ «Газпрома» на арест активов в ФРГ бумерангом ударил по Германии

Директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов заявил, что «Газпром» не станет искать пути обходя для поставок газа в ФРГ, так как Германия арестовала активы компании.
Власти Германии решили национализировать активы «Газпрома» еще весной. Как рассказал Симонов, было бы странно ожидать, что компания в таких условиях еще и будет предпринимать усилия, чтобы помочь ФРГ преодолеть топливный кризис. Эксперт считает, раз Берлин решил арестовать инфраструктуру «Газпрома» и важные дочерние предприятия, то и искать ресурсы для подготовки к отопительному периоду должен самостоятельно.
Симонов напомнил о ситуации с «Северным потоком — 1»: поставки по газопроводу упали, когда Канада отказалась возвращать турбину Siemens после техобслуживания. Проблему решил бы запуск «СП-2», но власти ФРГ отказались от этого варианта, да и не сразу обратились к канадцам за турбиной.
«Наша позиция – если нам создают препятствия для поставок газа, мы их решать не будем. Уговаривать Канаду – это задача Германии. Мы готовы продолжать поставки, но ЕС сам организует проблемы, как с турбинами – и это не единственная проблема. Германия, например, арестовывает торговые организации “Газпрома” и его подземные хранилища. Значит, сами выполняйте свои контракты. Арестовали ПХГ – заполняйте его газом, каким хотите», — рассказал эксперт в передаче «60 минут».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.