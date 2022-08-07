«Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов

Редакция «Народных Новостей» продолжает знакомить с героями спецоперации и защитниками Донбасса. Рядовой Буян Сат в составе группы по обеспечению безопасного передвижения колонны российских войск не только выполнил указание командования, но и лично уничтожил 12 украинских националистов, получив в ходе боя осколочное ранение.
Член рядового состава ВС РФ Буян Сат выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны российских войск в заданный район. Четко следуя по заданному маршруту, военный обнаружил диверсионную группу националистов, готовящих огневые позиции для организации засады российских подразделений.
Буян незамедлительно доложил командованию о готовящемся нападении со стороны ВСУ и вступил в бой с группой сослуживцев. В ходе перестрелки рядовой Сат получил осколочное ранение от разорвавшейся рядом гранаты.
Но солдат смог оказать первую помощь себе и товарищу, также пострадавшему при обстреле. После этого он продолжил бой, в результате которого лично уничтожил 12 националистов.
Подобный подвиг сравним лишь с историческим геройством старшего сержанта гвардии Алексея Лысенко, который в 1944 году под Николаевом подошел плотную с разведгруппой к позициям противника. Встретившись с плотным огнем фашистов, он отправил своих бойцов во фланг, а сам бросился вперед.
В немецких траншеях Лысенко также лично смог ликвидировать до 12 военных противника. Большое количество россиян и жителей Донбасса на просторах Сети выразили благодарность солдату ВС РФ. Они отметили огромное значение подвига военного.
«Настоящий воин! Выздоравливай! Спасибо тебе! Уважение и гордость, что есть такие сыны Отечества»;
«Слава герою! Рядовому Буян Сату! Спасибо вам за мужество и самоотверженность. Скорейшего вам выздоровления»;
«Молодец Буян! Герой! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество и отвагу! Берегите себя! Победа будет за нами!»;
«Герой нашего времени! Почет и уважение!»;
«Спасибо огромное, Буян Сат, за уничтожение противника, за храбрость и выносливость, за спасение товарища! Вы настоящий Герой!»;
«Товарищ рядовой! Буян! Спасибо вам за мужество профессионализм и отвагу! Воины России самые мужественные люди. Мы вас ждем домой и любим», — написали пользователи Сети.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.