«Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов

«Настоящий воин! Выздоравливай! Спасибо тебе! Уважение и гордость, что есть такие сыны Отечества»;

«Слава герою! Рядовому Буян Сату! Спасибо вам за мужество и самоотверженность. Скорейшего вам выздоровления»;

«Молодец Буян! Герой! Гордимся! Так держать! Низкий поклон Вам! Спасибо за мужество и отвагу! Берегите себя! Победа будет за нами!»;

«Герой нашего времени! Почет и уважение!»;

«Спасибо огромное, Буян Сат, за уничтожение противника, за храбрость и выносливость, за спасение товарища! Вы настоящий Герой!»;

«Товарищ рядовой! Буян! Спасибо вам за мужество профессионализм и отвагу! Воины России самые мужественные люди. Мы вас ждем домой и любим», — написали пользователи Сети.