Оттепель в Петербурге снова сменится заморозками

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Санкт-Петербурга о заморозках, которые придут в город в среду, 26 января.

Синоптическая ситуация на территории Северной столицы будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Метеоролог предупредил, что в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха в Петербурге опустится до −5…−7 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.

«Добавлю, что уже в ночь на четверг атмосферный фронт с запада вновь принесет снег», — сообщил Леус на своем канале в Telegram.

Понижение температуры воздуха спровоцирует гололедицу на дорогах и тротуарах, что может привести к росту ДТП и травм у пешеходов. Жители Санкт-Петербурга винят в таком положении дел чиновников Смольного под управлением губернатора Александра Беглова, которые провалили кампанию по уборке снега текущей зимой.

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