Оттепель придет в Петербург в начале новой рабочей недели

Оттепель придет в Петербург в начале новой рабочей недели Новости
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Значительное потепление начнется в Петербурге с приходом рабочей недели. Температурные значения превысят средние показатели на восемь-десять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномальное потепление начнется с понедельника. Причиной этому послужил перенос воздушных масс по периферии циклона, центр которого находится над Шпицбергеном.

«Температура будет на восемь-десять градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге будет в понедельник на восемь градусов выше нормы, а в среду — на четыре градуса выше нормы», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Воздух в Северной столице прогреется местами до трех градусов тепла. Небольшое понижение ожидается в среду, однако потом температура вновь поднимется, уточнил метеоролог.

Изменчивая погода станет очередным испытанием для администрации губернатора Петербурга Александра Беглова. Пока что, по словам горожан, Смольный не справляется со своими обязанностями по расчистке города от снега и наледи.

 
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