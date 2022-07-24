Оттава подтвердила гибель наемника из Канады на Украине

Среди погибших на этой неделе наемников были два американца, канадец и гражданин Швеции.

«Министерству иностранных дел Канады известно о гибели канадца на Украине. Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», — уточнили в ведомстве.

Ранее газета Politico сообщала, что группа иностранных наемников, которые вели боевые действия на Украине, была уничтожена российской армией.

Министерство иностранных дел Канады подтвердило информацию о гибели гражданина страны на территории Украины.