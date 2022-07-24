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Оттава подтвердила гибель наемника из Канады на Украине

Оттава подтвердила гибель наемника из Канады на Украине
Федеральное агентство новостей

Министерство иностранных дел Канады подтвердило информацию о гибели гражданина страны на территории Украины.

Ранее газета Politico сообщала, что группа иностранных наемников, которые вели боевые действия на Украине, была уничтожена российской армией. 

«Министерству иностранных дел Канады известно о гибели канадца на Украине. Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», — уточнили в ведомстве.  

Среди погибших на этой неделе наемников были два американца, канадец и гражданин Швеции.

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