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Отсутствие в Петербурге центров подготовки добровольцев на СВО возмутило Вострецова

Отсутствие в Петербурге центров подготовки добровольцев на СВО возмутило Вострецова
Федеральное агентство новостей

Желающих участвовать в спецоперации на Украине должны готовить во всех регионах России. Об этом заявил руководитель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Так он прокомментировал отсутствие центров подготовки будущих участников СВО в Северной столице. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей он посетовал на то, что добровольцы вынуждены ехать в Чечню, чтобы получить необходимую подготовку.  

«В чем проблема? У нас (в Петербурге. — Прим. ред.) что полигонов и учебных центров нет? Вот и встает все на свои места: кто эффективный, а кто — нет», — заявил он.

По его мнению, такие центры подготовки в последствии могут стать полезными при всеобщей мобилизации. В связи с чем, подобная инициатива должна быть доведена до Кремля, считает Вострецов.

Ранее сообщалось, что в Приморье формируют батальон добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Об этом информирует RT.

вострецов спецоперация Украина
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