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Отсутствие реакции гордых немцев на унижение со стороны посла Украины озадачило авторов 360Kuai

Отсутствие реакции гордых немцев на унижение со стороны посла Украины озадачило авторов 360Kuai
globallookpress.com/Markus Heine/ZUMAPRESS.com

Отсутствие реакции гордых жителей Германии на хамское поведение посла Украины в Берлине Андрея Мельника не может не удивлять. Соответствующее заявление сделали обозреватели китайского издания 360Kuai.

Таким образом они прокомментировали критику дипломата в адрес Правительства ФРГ из-за поставок Вооруженным силам Украины слишком старого оружия на фоне проведения российской спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. «ПолитРоссия» перевела материал.

«Это действительно правда! Это опять произошло: посол Украины снова унизил Германию!» – сказано в статье.

Ранее RT писал, что немецкий канцлер Олаф Шольц является «обиженной ливерной колбасой» из-за своего отказа посетить Киев. К такому выводу пришел Мельник.

андрей мельник Германия критика спецоперация россии на украине унижение
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