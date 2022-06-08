Ранее RT писал, что немецкий канцлер Олаф Шольц является «обиженной ливерной колбасой» из-за своего отказа посетить Киев. К такому выводу пришел Мельник.

«Это действительно правда! Это опять произошло: посол Украины снова унизил Германию!» – сказано в статье.

Таким образом они прокомментировали критику дипломата в адрес Правительства ФРГ из-за поставок Вооруженным силам Украины слишком старого оружия на фоне проведения российской спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. «ПолитРоссия» перевела материал.

Отсутствие реакции гордых жителей Германии на хамское поведение посла Украины в Берлине Андрея Мельника не может не удивлять. Соответствующее заявление сделали обозреватели китайского издания 360Kuai.