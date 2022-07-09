Отставной генерал США был отстранен из-за саркастичного комментария под постом Джилл Байден

Военное командование Соединенных Штатов Америки отстранило от работы генерала в отставке после того, как он оставил саркастичный комментарий под публикацией Джилл Байден в Twitter.
Ранее первая леди США высказывала свое мнение по поводу решения Верховного суда, лишившего женщин конституционного права на аборт. Ветеран войны в Ираке Гэри Волески оставил под этим постом сообщение.
«Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина», — пишет военный.
После этого Волески был отстранен от должности «старшего ментора», оказывающего различного рода консультации. Он зарабатывал по 92 доллара в час, сообщает издание USA Today.
Ранее стало известно, что всеобщее право на аборты больше не действует в США. Верховный суд страны отменил внесенное в 1973 году постановление, которое позволило женщинам во всех штатах прерывать беременность.