Отставка скандального украинского посла Андрея Мельника обрадывала жителей Германии

Напомним, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его страны.