Отставка скандального украинского посла Андрея Мельника обрадывала жителей Германии

Информация об отставке и возможном отъезде посла Украины в Берлине Андрея Мельника обрадовала читателей немецкой газеты Die Welt.
Новость о том, что скандальный украинский посол в Берлине может покинуть Германию, сразу же собрала множество радостных комментариев в немецкой газете. Жители Германии написали, что очень сомневаются в том, что Мельник профессиональный дипломат и сочли отъезд украинского политика долгожданным событием.
«Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы»;
«Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны»;
«Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть»;
«Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата»;
«Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать», — прокомментировали читатели немецкой газеты.
Напомним, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его страны.