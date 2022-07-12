Отсрочку от армии получат далеко не все IT-специалисты в России. Минцифры пересмотрит условия получения компаниями статуса технологической компании

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Вероятно, не все молодые IT-специалисты в России, которые ранее рассчитывали получить отсрочку от армии на основе нового закона, её получат.





Как сообщает источник, в ближайшее время Минцифры пересмотрит условия получения компаниями статуса технологической компании. Ужесточить требования планируют уже до 1 августа. Ведомство намерено доработать нормы вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот.

На данный момент компании достаточно подать заявление через «Госуслуги», подтвердив, что она ведёт деятельность в сфере IT. Но вскоре процедура обрастёт дополнительными требованиями.

Среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся IT, и доля выручки от разработки и внедрения IT

пресс-служба Минцифры

На данный момент окончательных критериев нет. В частности, пока не решено, какой должна быть доля IT-выручки в общих доходах компании и сколько программистов должно быть зачислено в штат для получения аккредитации. При этом аккредитация сама по себе даёт компании только бонус в виде отсрочки от армии для молодых специалистов. Для получения различных финансовых льгот требуется подтверждение ФНС доли выручки от продажи IT-продуктов и услуг в общих доходах организации.

При этом не все согласны с ужесточением норм. «Ростех» обратился в Минцифры с предложением о том, что господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в IT-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах. Кроме того, в «Ростехе» считают, что меры поддержки должны распространяться и на компании, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и ПО, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим.

Напомним, согласно ряду данных, на фоне грядущего экономического кризиса многие IT-специалисты могут остаться без работы.