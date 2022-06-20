Оценка Минфина предполагает снижение реальных доходов россиян в 2022 году на 6,8%

При этом в 2023 году ожидается рост реальных доходов россиян на 1,3%. Заработная плата в 2022 году уменьшится на 3,8%, а в следующем — увеличится на 0,8%. Минфин прогнозирует снижение уровня безработицы с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году, уточняет URA.RU.