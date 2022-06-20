Оценка Минфина предполагает снижение реальных доходов россиян в 2022 году на 6,8%

Министерство финансов РФ поделилось прогнозом о падении реальных доходов населения в текущем году на 6,8%. Об этом говорится в документе ведомства.
При этом в 2023 году ожидается рост реальных доходов россиян на 1,3%. Заработная плата в 2022 году уменьшится на 3,8%, а в следующем — увеличится на 0,8%. Минфин прогнозирует снижение уровня безработицы с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году, уточняет URA.RU.
«Реальные располагаемые доходы россиян упали из-за резкого роста цен на фоне санкций и девальвации рубля: по итогам первого квартала 2022 года они сократились на 1,2% в годовом выражении», — отмечается в публикации.
Годовая инфляция в марте стала рекордной с 1999 года: она выросла с февральских показателей в 9,2% до 16,7%.