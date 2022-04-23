Отряд «ЧВК Вагнера» переброшен в Новобахмутовку — Генштаб ВСУ

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Новый отряд «ЧВК Вагнера» был сформирован для участия
в военной спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в
своей утренней сводке.
По утверждению военного органа, численность нового
подразделения составляет 200 человек. Сообщается, что передовую группу
перебросили в район Новобахмутовки в Донецкой области.
Об участии в военных действиях бойцов «ЧВК Вагнера»
уже сообщалось ранее. Так, боец батальона «Восток» НМ ДНР Владлен
Татарский указывал, что члены
соответствующего подразделения задействованы в операции по освобождению города
Попасная в Луганской области.
Напомним, что российская спецоперация официально стартовала 24 февраля.
По распоряжению президента РФ Владимира Путина военнослужащие приступили
к выполнению задач по защите Донбасса, а также денацификации и демилитаризации
Украины.