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    Отряд «ЧВК Вагнера» переброшен в Новобахмутовку — Генштаб ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Отряд «ЧВК Вагнера» переброшен в Новобахмутовку — Генштаб ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Новый отряд «ЧВК Вагнера» был сформирован для участия
    в военной спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в
    своей утренней сводке.

    По утверждению военного органа, численность нового
    подразделения составляет 200 человек. Сообщается, что передовую группу
    перебросили в район Новобахмутовки в Донецкой области.

    Об участии в военных действиях бойцов «ЧВК Вагнера»
    уже сообщалось ранее. Так, боец батальона «Восток» НМ ДНР Владлен
    Татарский указывал, что члены
    соответствующего подразделения задействованы в операции по освобождению города
    Попасная в Луганской области.

    Напомним, что российская спецоперация официально стартовала 24 февраля.
    По распоряжению президента РФ Владимира Путина военнослужащие приступили
    к выполнению задач по защите Донбасса, а также денацификации и демилитаризации
    Украины.

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