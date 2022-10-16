Отпуск мечты на родине парня-перуанца закончился для британки в могиле неподалеку от Лимы

Жительница Великобритании поехала со своим возлюбленным в отпуск мечты на родину парня в Перу. Спустя какое-то время останки девушки нашли закопанными в землю неподалеку от Лимы, пишет Mirror.
Покойная с молодым человеком Хорхе Альфредо Минайей Гараем успела посетить древний город Мачу-Пикчу, а также другие популярные достопримечательности. Затем пара решила навестить бабушку Гарая под Лимой, о чем девушка рассказала матери по телефону.
На следующий день туристка должна была вернуться в Европу. Больше близкие покойной не получали от нее никаких вестей. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Вскоре стражи порядка нашли аудиозапись телефонного разговора парня жертвы с ее братом. Мужчина признался, что убил спутницу и похоронил ее останки неподалеку от Лимы — рядом с домом своей бабушки.