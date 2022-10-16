Отпуск мечты на родине парня-перуанца закончился для британки в могиле неподалеку от Лимы

На следующий день туристка должна была вернуться в Европу. Больше близкие покойной не получали от нее никаких вестей. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Вскоре стражи порядка нашли аудиозапись телефонного разговора парня жертвы с ее братом. Мужчина признался, что убил спутницу и похоронил ее останки неподалеку от Лимы — рядом с домом своей бабушки.