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Отправившаяся в Антарктиду Андреева указала россиянам на их место

Отправившаяся в Антарктиду Андреева указала россиянам на их место
prt scr youtube.com/BBC News – Русская служба

Телеведущая Екатерина Андреева посетила Антарктиду. Поезду в край вечной мерзлоты большинство россиян сейчас не может себе позволить.

Об отдыхе телеведущей высказался представитель турфирмы Михаил Мальцев. Он напомнил, что попасть на Антарктиду сейчас возможно только через Аргентину или Чили. Стоимость такого перелета начинается от 10 тысяч долларов. Такое путешествие сейчас недоступно жителям России.

«Фактически они стоят около 20 тысяч, но проблема в том, что россиянам не бронируют туры. Им не дают подтверждение, когда они сдают паспорта», — объяснил эксперт порталу BLITZ+.  

Высока вероятность, что ради экзотической поездки Андреева могла задействовать свои связи. Таким образом знаменитость указала россиянам на их место, считают авторы материала.

андреева антарктида телеведущая
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RusNewsToday24
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