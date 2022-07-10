Отправившаяся в Антарктиду Андреева указала россиянам на их место

Об отдыхе телеведущей высказался представитель турфирмы Михаил Мальцев. Он напомнил, что попасть на Антарктиду сейчас возможно только через Аргентину или Чили. Стоимость такого перелета начинается от 10 тысяч долларов. Такое путешествие сейчас недоступно жителям России.