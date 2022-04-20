Оториноларинголог Зимина посоветовала для снятия симптомов аллергии промывать нос

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Проявления аллергии в виде насморка и чихания можно устранить
при помощи промывания носа. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Светлана
Зимина.
«Это могут быть специализированные растворы для промывания
носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках. Примерный объем,
который нужен в такой ситуации — 200–250 мл, то есть около стакана», — пояснила
специалист в интервью «Газете.Ru».
При этом промывать носовые пазухи нужно регулярно. Интраназальные
препараты (капли и спреи) стоит применять только после промывания. Также при
аллергии хорошо помогает прием антигистаминных препаратов, добавила ЛОР. В
случае появления таких симптомов, как затрудненное дыхание и отек глотки или
гортани, следует вызвать скорую помощь.
Ранее стало известно, что российская вакцина от сезонной
аллергии, которую разрабатывает ФМБА, прошла доклинические исследования. По информации
специалистов, сезонными аллергиками в мире является более трети всего населения.