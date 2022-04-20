Оториноларинголог Зимина посоветовала для снятия симптомов аллергии промывать нос

«Это могут быть специализированные растворы для промывания

носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках. Примерный объем,

который нужен в такой ситуации — 200–250 мл, то есть около стакана», — пояснила

специалист в интервью «Газете.Ru».