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    Оториноларинголог Зимина посоветовала для снятия симптомов аллергии промывать нос

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Оториноларинголог Зимина посоветовала для снятия симптомов аллергии промывать нос

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    pexels.com

    Проявления аллергии в виде насморка и чихания можно устранить
    при помощи промывания носа. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Светлана
    Зимина.

    «Это могут быть специализированные растворы для промывания
    носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках. Примерный объем,
    который нужен в такой ситуации — 200–250 мл, то есть около стакана», — пояснила
    специалист в интервью «Газете.Ru».

    При этом промывать носовые пазухи нужно регулярно. Интраназальные
    препараты (капли и спреи) стоит применять только после промывания. Также при
    аллергии хорошо помогает прием антигистаминных препаратов, добавила ЛОР. В
    случае появления таких симптомов, как затрудненное дыхание и отек глотки или
    гортани, следует вызвать скорую помощь.

    Ранее стало известно, что российская вакцина от сезонной
    аллергии, которую разрабатывает ФМБА, прошла доклинические исследования. По информации
    специалистов, сезонными аллергиками в мире является более трети всего населения.

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