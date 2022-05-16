Оториноларинголог Киселюс предупредил об опасности длительного использования берушей

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Длительное или неправильное использование берушей может привести к развитию отита или образованию серной пробки, предупредил сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс.
Людям не стоит легкомысленно относиться к берушам, так как это приспособление для защиты слуха может навредить здоровью. Врач посоветовал перед тем, как начать затыкать чем-то уши, проконсультироваться с лором, передает «Говорит Москва».
«Если в ухе скопилось умеренное количество серы, беруши превратят ее в серную пробку, то есть норма станет патологией. Если вы какое-то время попользовались берушами, то лучше опять же показаться врачу, чтобы убедиться, что все нормально», — объяснил Киселюс.
Он добавил, что одними и теми же берушами пользоваться длительное время нельзя. Приспособления необходимо регулярно менять.