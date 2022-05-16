Оториноларинголог Киселюс предупредил об опасности длительного использования берушей

«Если в ухе скопилось умеренное количество серы, беруши превратят ее в серную пробку, то есть норма станет патологией. Если вы какое-то время попользовались берушами, то лучше опять же показаться врачу, чтобы убедиться, что все нормально», — объяснил Киселюс.