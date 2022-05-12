Отопительный сезон в Москве завершится 14 мая

Отключение будет происходить в несколько этапов, которые займут три дня. Сначала это будут промышленные и административные объекты, после чего настанет очередь жилых зданий, образовательных и медицинских учреждений. Затем столичные власти начнут готовиться к следующему осенне-зимнему периоду.