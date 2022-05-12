Отопительный сезон в Москве завершится 14 мая

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Отключение отопления в Москве стартует 14 мая и займет три дня. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с установлением достаточных температур на улице. Отключить от подачи тепла планируется более 74 тысяч зданий, 34 тысячи из которых являются жилыми домами.
«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы», — цитирует Бирюкова РИА Новости.
Отключение будет происходить в несколько этапов, которые займут три дня. Сначала это будут промышленные и административные объекты, после чего настанет очередь жилых зданий, образовательных и медицинских учреждений. Затем столичные власти начнут готовиться к следующему осенне-зимнему периоду.