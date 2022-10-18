Отоларинголог Зайцев объяснил, в каких случаях без установки слухового аппарата уже не обойтись

Специалисты крайне не рекомендуют самостоятельно выбирать и покупать слуховой аппарат. Сначала, как объясняют эксперты, нужно проконсультироваться с врачом и пройти обследование.
Отоларинголог Владимир Зайцев уточнил, что слуховой аппарат назначается при сенсоневральной тугоухости, когда имеется снижение функции слухового нерва. Самое важное, по словам лора, чтобы пациент чувствовал себя комфортно.
«Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен. Если он не может общаться и нет разборчивости речи, то здесь тоже на помощь приходит слуховой аппарат, но нужно помнить, что это не лечебное устройство, это как очки, которые позволяют лучше видеть», — отметил Зайцев в интервью для NEWS.ru.
Врач уточнил, что слуховая реабилитация очень важна для пациента. Большое значение играет, чувствует ли человек себя комфортно в зоне речевых частот.