Отоларинголог Зайцев рассказал о воспалении органов слуха при «Омикроне»

Отоларинголог Зайцев рассказал о воспалении органов слуха при «Омикроне» Новости
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Коронавирус начал поражать слуховые трубы человека с появлением штамма «Омикрон», который вызывает воспалительные процессы в слуховых каналах. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Инфекция попадает в органы слуха через носоглотку, отметил эксперт. При этом, по его словам, пациенты с COVID-19 испытывают не снижение слуха, а оглушенность.

«Это именно не снижение слуха, а как будто бы надел на себя шлем или каску, или руками себе уши заткнул и слышишь голос внутри головы. Это воспаляются слуховые трубы, евстахиевы трубы. Это новое. То, чего не было», — сообщил Зайцев.

Он также добавил, что первыми на оглушенность пожаловались медики, работающие с пациентами, зараженными штаммом «Омикрон» коронавируса.

«И все, кто работают в красной зоне и находятся в контакте с пациентами, жалуются на заложенность уха, ощущение оглушенности, ощущение вакуумности, как будто перекатывается жидкость внутри уха», — подчеркнул врач.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Чудаков предостерег пациентов с «Омикроном» от употребления фастфуда и сладостей.

 
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