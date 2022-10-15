Отоларинголог Мальченко объяснила, почему храп смертельно опасен

Храп с остановкой дыхания может оказаться смертельным для человека, предупредила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.
По словам специалиста, осложненный храп приводит к артериальной гипертензии, повышению артериального и внутричерепного давления. Из-за него человек хуже высыпается и теряет работоспособность, что отражается на качестве жизни. Более того, этот недуг является одной из главных причин смерти человека во сне, подчеркнула отоларинголог.
«Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом», — приводит слова Мальченко URA.RU.
При этом храп выступает лишь признаком других заболеваний. В том числе, хронического тонзиллита и ожирения. Храп также может появляться из-за аденоидов, которые не ушли в детстве, резюмировала врач.