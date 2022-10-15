Отоларинголог Мальченко объяснила, почему храп смертельно опасен

«Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом», — приводит слова Мальченко URA.RU.