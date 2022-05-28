Отношения Украины и Польши станут темой обсуждений в КИБЕР ФРОНТЕ Z 28 мая

КИБЕР ФРОНТ Z вечером 28 мая проведет в Санкт-Петербурге новый дискуссионный вечер, открытый для всех желающих. Обсуждения будут посвящены непростым отношениям поляков и украинцев.
Живая дискуссия затронет темы нынешнего взаимодействия Киева и Варшавы, а также заявление президента Украины Владимира Зеленского о разобранном «хранилище прошлых противоречий» стран. Кроме того, на обсуждения будет вынесен вопрос истоков национализма в соседнем государстве. Обсудят участники встречи и ныне существующие отношения между простыми украинцами и поляками.
Мероприятие традиционно состоится по адресу: Университетская набережная, 25. Дискуссия начнется в 18:00 по московскому времени и завершится ориентировочно к 22:00. Подробную информацию о темах встреч в другие дни можно узнать на официальной странице КИБЕР ФРОНТА Z в социальной сети «ВКонтакте».