



Отношения со свекровью и тещей: взаимоотношения с родителями мужа и жены JuliaPsychologist



Свадьба и медовый месяц оставляют светлые романтические впечатления. Однако потом наступает обыденная жизнь, в которой приходят на помощь родители, особенно мамы. Не всегда их советы в быту молодоженов приносит пользу. Чаще всего их вмешательство приводит к конфликтам.Свекровь не оставляет своего сыночка.Не секрет, что женщина выбирает только мужчину в супруги, а его родственники прилагаются не всегда приятным бонусом. Испытанием может оказаться навязывание родственников мужа называть свекровь «мамой». Молодая жена уступает давлению со стороны, подчиняясь общественному стереотипу. Однако ей может показаться это оскорбительным по отношению к родной матери. Невеста тогда строит фразы с обращением на «Вы» или по имени и отчеству.Даже успешная на работе женщина с высокой зарплатой, окруженная широким кругом коллег, при встрече со свекровью становится маленькой застенчивой девочкой. Она старается выслушивать ее жалобы и советы, не перечит, пытается оправдаться. Чаще всего свекрови недостаточно такого поведения, и она начинает подозревать невестку в разных проступках.Мужа такие отношения не касаются. Его мама может умело манипулировать своим слабым здоровьем, сыновьим долгом и одиночеством, чтобы заполучить внимание мужчины. Супруг чаще всего уделяет много внимания матери, а не жене, одаривая ее только молчаливым осуждением.Теща помогает доченьке.Нередки случаи, когда молодожены остаются жить с родителями. Раньше, по традиции, жена всегда переезжала к мужу, но статистика такова, что чаще пара проживает с тещей. Если у свекрови преобладают сопернические чувства по отношению к невесте, то поведением мамы жены руководит материнский инстинкт.Теща обычно хорошо относится к новому мужчине в доме, пока тот не пытается разлучить ее с дочерью. В этом могут способствовать разные взгляды на жизнь, конфликт поколений, опыт и размер заработка. От зарплаты напрямую зависит положительное отношение тещи к зятю. Даже если она зарабатывает прилично, у мужа дочери должно быть больше, иначе молодожены будут зависеть от средств родителя. Теща отдает своего ребенка на попечение мужчины и рассчитывает на лучшее содержание, чем в родной семье. Если этого не наблюдается, возникают конфликты.Что делать молодым для улучшения отношений с матерями супругов?Не забывайте, что теща – женщина, которой также приятны внимание и комплименты. Мужчина должен добиваться уважительного отношения к себе реальными делами, а не обещаниями. В конфликте детей и родителей не искать виноватых. Отношения дочери и матери не должны отражаться на отношениях тещи и зятя. Обсуждайте материальную поддержку, она должна быть взаимно согласованной. Важно помнить, что молодая семья имеет право на состоятельность и независимость.



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