Отмена «русского салата»: американцы подняли на смех «сокрушительную победу» НАТО

Американские пользователи соцсетей высмеяли решение ресторана в Мадриде, во время саммита НАТО убрать из меню «русский салат».
СМИ сообщили, что официальные лица пришли в недоумение, обнаружив в меню заведения «русский салат». Позже стало известно, что блюдо начало называться «традиционным».
Американцы в соцсетях иронично прокомментировали решение изменить название салата и отметили, что подобными действиями НАТО лишь выставляет себя в плохом свете.
«Это еще одна сокрушительная победа НАТО»;
«Слава богу! США были в нескольких шагах от распада из-за такого меню. Мы буквально увернулись от пули»;
«Спасибо за это супер важное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!»;
«Серьезно! Ладно, во-первых, это просто невероятная глупость, а во-вторых, если бы я увидела меню, где был бы указан “традиционный салат”, я бы просто не понял, о каком блюде идет речь»;
«День от дня создается ощущение, что наш мир становится все более мелочным…и вот вам доказательство этого!»;
«Запад уже начал “отменять” русскую классическую музыку и литературу. Но салат…», — прокомментировали новость пользователи Сети.
Отметим, что «русским салатом» в Испании называют оливье. Блюдо получило такое название, потому что после революции 1917 года в России эмигранты его распространили рецепт по всему миру.