«Отличная камера с возможностью совершать звонки». На Xiaomi 12S Ultra идеально подходят крышки и бленды от объективов

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Многие блогеры и обозреватели уже получили новый флагманский смартфон Xiaomi 12S Ultra, в котором акцент был сделан на отличные фотовозможности. Напомним, камеру устройства делали в сотрудничестве с Leica.

В первых обзорах устройство называют «отличной камерой, которая оснащена возможностью совершать звонки». Многие соглашаются с тем, что Xiaomi 12S Ultra вполне можно принять за цифровой фотоаппарат, особенно в фирменном футляре.





Пользователи выяснили, что на Xiaomi 12S Ultra идеально подходят различные крышки и бленды от фотоаппаратов. Один из них установил крышку объектива Ming Craftsman на Xiaomi Mi 12S Ultra. Также подтверждается, что для смартфона подходит крышка объектива Ricoh GR3. Блогер @Evaluation Jun установил на телефон бленду FE1.8 55.

Сегодня начались официальные продажи новинки в Китае по всем каналами.