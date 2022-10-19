«Открывает глаза на реальность»: глава «Добровольцев Русской весны» Венедиктов о боевике «Лучшие в аду»

Фильм «Лучшие в аду» заставляет открыть глаза и увидеть реальную жизнь солдат, которые блестяще выполняют свою работу. Об этом заявил руководитель организации «Добровольцы Русской весны» в Челябинске, участник защиты мирного населения Донбасса Филипп Венедиктов в беседе с «Народными Новостями».
Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день боевик вышел в социальной сети ЯRUS. Киноленту уже успели посмотреть около 60 миллионов зрителей.
Как отметил глава «Добровольцев Русской весны» Филипп Венедиктов, фильм «Лучшие в аду» ему очень понравился своей уникальностью. По его словам, российский боевик представляет из себя нечто среднее между художественной и документальной лентой.
«Думаю, что сейчас этот жанр наиболее подходящий. В фильме очень правдиво показаны будни солдат во время боевых действий, без лишних соплей и романтики. “ЧВК Вагнер” уже давно на слуху, они выполняют очень нужную и важную работу, и выполняют ее блестяще. Со многими из компании я знаком лично и считаю, что эти “герои нашего времени” заслуживают уважения в обществе, прежде всего, как профессионалы и патриоты России», — подчеркнул собеседник НН.
Также Венедиктов поблагодарил создателей фильма за показ именно реальных событий, демонстрирующих суть нашего времени.
«Понравилось, как в картине показан враг, недооценивать его не нужно. Сколько бы мы не жили в выдуманном мире, рано или поздно реальность заставит снять розовые очки. Я рад и благодарен создателям за фильм, своевременный и показывающий суть нашего времени», — заключил Венедиктов.
Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда «ЧВК Вагнера».
На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.
«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.
Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино.
Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».