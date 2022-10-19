«Открывает глаза на реальность»: глава «Добровольцев Русской весны» Венедиктов о боевике «Лучшие в аду»

«Думаю, что сейчас этот жанр наиболее подходящий. В фильме очень правдиво показаны будни солдат во время боевых действий, без лишних соплей и романтики. “ЧВК Вагнер” уже давно на слуху, они выполняют очень нужную и важную работу, и выполняют ее блестяще. Со многими из компании я знаком лично и считаю, что эти “герои нашего времени” заслуживают уважения в обществе, прежде всего, как профессионалы и патриоты России», — подчеркнул собеседник НН.