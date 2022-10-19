Новости0

«Открывает глаза на реальность»: глава «Добровольцев Русской весны» Венедиктов о боевике «Лучшие в аду»

«Открывает глаза на реальность»: глава «Добровольцев Русской весны» Венедиктов о боевике «Лучшие в аду»
кадр из фильма «Лучшие в аду»

Фильм «Лучшие в аду» заставляет открыть глаза и увидеть реальную жизнь солдат, которые блестяще выполняют свою работу. Об этом заявил руководитель организации «Добровольцы Русской весны» в Челябинске, участник защиты мирного населения Донбасса Филипп Венедиктов в беседе с «Народными Новостями».

Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день боевик вышел в социальной сети ЯRUS. Киноленту уже успели посмотреть около 60 миллионов зрителей.

Из личного архива Филиппа Венедиктова
Из личного архива Филиппа Венедиктова

Как отметил глава «Добровольцев Русской весны» Филипп Венедиктов, фильм «Лучшие в аду» ему очень понравился своей уникальностью. По его словам, российский боевик представляет из себя нечто среднее между художественной и документальной лентой.

«Думаю, что сейчас этот жанр наиболее подходящий. В фильме очень правдиво показаны будни солдат во время боевых действий, без лишних соплей и романтики. “ЧВК Вагнер” уже давно на слуху, они выполняют очень нужную и важную работу, и выполняют ее блестяще. Со многими из компании я знаком лично и считаю, что эти “герои нашего времени” заслуживают уважения в обществе, прежде всего, как профессионалы и патриоты России», — подчеркнул собеседник НН.

Также Венедиктов поблагодарил создателей фильма за показ именно реальных событий, демонстрирующих суть нашего времени.

«Понравилось, как в картине показан враг, недооценивать его не нужно. Сколько бы мы не жили в выдуманном мире, рано или поздно реальность заставит снять розовые очки. Я рад и благодарен создателям за фильм, своевременный и показывающий суть нашего времени», — заключил Венедиктов.

Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда «ЧВК Вагнера».

кадр из фильма «Лучшие в аду»
кадр из фильма «Лучшие в аду»

На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.

Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино.

Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.