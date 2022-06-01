Открытие ученых из Кембриджа может помочь в создании лекарства от болезни Альцгеймера

Для этого недуга характерна дисфункция белков, которые содержатся в нейронах. Болезнь Альцгеймера также приводит к появлению сосудистых бляшек и клубочков. Измерения ученых показали, что мутация белка внутри клеток сопровождается и повышением температуры.