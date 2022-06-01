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Открытие ученых из Кембриджа может помочь в создании лекарства от болезни Альцгеймера

Открытие ученых из Кембриджа может помочь в создании лекарства от болезни Альцгеймера
pixabay.com/PD

Клетки мозга перегреваются из-за болезни Альцгеймера, сообщили специалисты Кембриджского университета.

Для этого недуга характерна дисфункция белков, которые содержатся в нейронах. Болезнь Альцгеймера также приводит к появлению сосудистых бляшек и клубочков. Измерения ученых показали, что мутация белка внутри клеток сопровождается и повышением температуры.

«На это влияет структурная природа амилоидных пептидов, ионная сила окружающей среды (преобладает во внутриклеточной среде), и степень взаимодействия водородных связей амилоида с водой», — приводит слова исследователей Planet Today.

Для снижения температуры в клетке специалисты использовали медпрепараты. Открытие ученых позволит по-новому взглянуть на борьбу с этим заболеванием и разработать новое лекарство от недуга.

кембриджский университет
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