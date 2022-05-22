Откровенный разговор с мэром Горловки: как настоящие патриоты спасают прифронтовой город

«Горловчане восемь лет живут под обстрелами. Нельзя предупредить воздушную тревогу, встать на безопасную сторону дома и так далее. Обстрел начинается внезапно, заставая людей на улице. Каждый горловчанин знает, как вести себя под обстрелом. Может быть поэтому жертвы минимизированы. Конечно, они все равно есть: погибли 12 человек, 67 ранены. Но их было бы гораздо больше, если бы горловчане не умели вести себя при обстреле. Это страшно», — подытожил Приходько.