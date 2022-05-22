Откровенный разговор с мэром Горловки: как настоящие патриоты спасают прифронтовой город

Находясь в 50 километрах от Донецка, Горловка практически ежедневно подвергается массированным обстрелам со стороны украинских военных. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко поговорил с мэром города Иваном Приходько, чтобы узнать, как живут простые горловчане, которые уже забыли, что такое мирное небо над головой.
Несмотря на интенсивность боевых действий в Донбассе, сейчас Горловка переживает относительно спокойный период. Однако, отметил градоначальник, ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей, работающих на благо города.
«Фронт напротив Горловки сейчас статичен, наступательных действий с нашей стороны нет. Бои идут южнее — в районе Новобахмутовки, Нью-Йорка. В этом плане нам немножко везет. Все это время здесь живут и работают люди, не давая ему умереть — коммунальщики, сфера обслуживания, предприятия», — подчеркнул Приходько.
Несмотря на всю трудность положения, в городе фактически нет преступности: мародерства, краж или чего-то еще. Люди не только хорошо знают друг друга, поскольку Горловка не очень большой населенный пункт, но и сплотились на фоне общего дела. Горловчане — настоящие патриоты, считает мэр.
«Патриот — это не тот, кто стоит на площади с флагом и орет. Патриот — тот, кто каждый день трудится на благо своей страны. Все люди в Горловке — настоящие патриоты», — убежден политик.
И без того сложную гуманитарную ситуацию в Горловке усугубляет тактика выжженной земли, которую использует Киев на территориях, где утратил контроль. Сейчас самая большая проблема города — отсутствие воды.
«Когда мы смогли эвакуировать почти всех детей, наступило некоторое умиротворение. Сейчас состояние тревожное. Идут бои, мы переживаем за каждого жителя Горловки. У нас абсолютно нет воды. «Товарищи украинцы» пользуются тактикой выжженной земли. Каждый день можно увидеть в Сети, как они взрывают мосты, заводы. Горловчанам не нужно смотреть в интернете, как это происходит: с 28 февраля мы находимся без водоснабжения. (…) Отсутствие воды — наша самая большая проблема», — признался Приходько.
С 2014 года Горловка живет под непрекращающимися обстрелами. Именно благодаря этому у местных жителей сформировались фронтовые привычки, которые сильно повлияли на число жертв, когда ВСУ нарастили интенсивность обстрелов.
«Горловчане восемь лет живут под обстрелами. Нельзя предупредить воздушную тревогу, встать на безопасную сторону дома и так далее. Обстрел начинается внезапно, заставая людей на улице. Каждый горловчанин знает, как вести себя под обстрелом. Может быть поэтому жертвы минимизированы. Конечно, они все равно есть: погибли 12 человек, 67 ранены. Но их было бы гораздо больше, если бы горловчане не умели вести себя при обстреле. Это страшно», — подытожил Приходько.
Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что мир в Донбассе наступит только тогда, когда Украина будет освобождена до западной границы.