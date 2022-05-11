Откровенный разговор под залп пушки Петропавловки: петербуржцы поделились уникальными историями в День Победы

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Жители Санкт-Петербурга всегда по-особенному относились ко Дню Великой Победы. Горожане и гости Северной столицы, которые пришли в Петропавловскую крепость, поделились в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» своими уникальными эмоциями от праздника со слезами на глазах.
Утром, 9 мая на Дворцовой площади Петербурга состоялся парад военнослужащих и военной техники. Уже в 12.00 из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости раздался выстрел знаменитой пушки. Залп произвел житель блокадного Ленинграда, ветеран военной службы, капитан 1 ранга запаса, участник ликвидации радиационных аварий Виталий Митрофанович Ребров.
Валерий с семьей приехал в Северную столицу из Севастополя, чтобы насладиться майскими праздниками в красивейшем городе России. Мужчина признался, что не мог пропустить торжественные мероприятия, поскольку в его семье было много тех, кто пал в боях.
Другой участник праздничных мероприятий по имени Дмитрий признался, что для него День Победы — святой праздник.
«Слава богу, что были наши деды и бабушки. Благодаря им мы живы и здоровы. Сюда пришел — святое место, куда приходят петербуржцы и не только. Мои сестры и братья с племянниками приехали из Москвы. Это — святое!» — сказал он.
Преподаватель одного из петербургских вузов Галина Климова рассказала, что с 2010 года ежегодно приходит в Петропавловскую крепость на 9 Мая. Тогда она познакомилась с Михаилом Михайловичем Бобровым — альпинистом, участником Великой Отечественной войны. Он каждый год приходил в Петропавловку вплоть до самой смерти.
«Последний год он уже не мог ходить из-за болезни — приехал на боевой машине. Я сняла его прощальный взгляд (в 2018 году — Прим. ред.). Он понимал, что это его последний День Победы. Утром я позвонила его сыну. Он сказал, что папа чистит мундир, собирается. Мы до последнего дня не знали — придет он или нет. В августе он отметил 95-летие, а вскоре его не стало. Я мысленно всегда беру его с собой. В 90 лет у него была осанка, дай бог любому молодому. Такая речь, такая мужественность!» — вспомнила женщина.
По словам Галины, сейчас обеспокоенность вызывает подрастающее поколение, для которого герои войны уже будут прадедами и прабабушками, то есть довольно дальними родственниками.
«Конечно, меня очень беспокоит, что они будут знать о войне, будут ли понимать, смотреть фильмы, петь песни. Мы стараемся», — подчеркнула Климова, добавив, что в школе дают недостаточное количество уроков истории.
Заслуженный работник культуры России Валерия Гапеева считает, что 9 Мая всегда вызывает противоречивые чувства. Тем не менее, этот день — всегда праздник.
«Мы живем в Петербурге. Как для каждого человека, живущего здесь, этот праздник особенно трепетный. Нам никогда не забыть героические 900 дней блокады. Каждый город испытывает праздничное настроение, но, как поется в великолепной песне «это праздник со слезами на глазах». Тем не менее, это праздник нашей Победы. С утра мы с удовольствием посмотрели величественный парад, увидели своего замечательного президента Владимира Владимировича Путина. К 12 часам подошли к Петропавловской крепости, чтобы услышать полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Всем желаем здоровья, добра, радости. Дай бог, чтобы нашу страну хранила судьба. Нам всем жить в мире и счастье, растить детей и внуков. Это самое главное. Да здравствует наша прекрасная Россия!» — пожелала Татьяна.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался на Красной площади с ветеранами войны.