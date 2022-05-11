Откровенный разговор под залп пушки Петропавловки: петербуржцы поделились уникальными историями в День Победы

«Последний год он уже не мог ходить из-за болезни — приехал на боевой машине. Я сняла его прощальный взгляд (в 2018 году — Прим. ред.). Он понимал, что это его последний День Победы. Утром я позвонила его сыну. Он сказал, что папа чистит мундир, собирается. Мы до последнего дня не знали — придет он или нет. В августе он отметил 95-летие, а вскоре его не стало. Я мысленно всегда беру его с собой. В 90 лет у него была осанка, дай бог любому молодому. Такая речь, такая мужественность!» — вспомнила женщина.