Откровенное признание: Симоньян восхитилась выступлением американского ведущего про ЛГБТ

В ролике телеведущий отмечает, что не так давно, когда взрослые спрашивали ребенка: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», они имели в виду профессию. Проблема увеличения представителей ЛГБТ-сообществ остро ощущается в западных странах. Мар шутит, что если США будут придерживаться сегодняшней тенденции, то к 2054 году все станут членами сексменьшинств.