Откровенное признание: Симоньян восхитилась выступлением американского ведущего про ЛГБТ

Симоньян в своем Telegram-канале восхитилась выступлением популярного американского телеведущего Билла Мара про моду на ЛГБТ в странах Запада.
Маргарита Симоньян выставила видео с полным выступлением Мара. Журналистка признается, что считает Мара одним из немногих оставшихся вменяемых ведущих на американском телевидении.
В ролике телеведущий отмечает, что не так давно, когда взрослые спрашивали ребенка: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», они имели в виду профессию. Проблема увеличения представителей ЛГБТ-сообществ остро ощущается в западных странах. Мар шутит, что если США будут придерживаться сегодняшней тенденции, то к 2054 году все станут членами сексменьшинств.
«Мы в буквальном смысле экспериментируем на детях», — заявил телеведущий.
Российская журналистка Маргарита Симоньян изумилась, что Билл Марр смог на американском телевидении раскрыть неудобную правду о модной тенденции Запада на ЛГБТ.