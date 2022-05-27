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Откровенное признание: Симоньян восхитилась выступлением американского ведущего про ЛГБТ

Откровенное признание: Симоньян восхитилась выступлением американского ведущего про ЛГБТ
globallookpress/Margarita Simonyan

Симоньян в своем Telegram-канале восхитилась выступлением популярного американского телеведущего Билла Мара про моду на ЛГБТ в странах Запада.

Маргарита Симоньян выставила видео с полным выступлением Мара. Журналистка признается, что считает Мара одним из немногих оставшихся вменяемых ведущих на американском телевидении.

В ролике телеведущий отмечает, что не так давно, когда взрослые спрашивали ребенка: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», они имели в виду профессию. Проблема увеличения представителей ЛГБТ-сообществ остро ощущается в западных странах. Мар шутит, что если США будут придерживаться сегодняшней тенденции, то к 2054 году все станут членами сексменьшинств.

«Мы в буквальном смысле экспериментируем на детях», — заявил телеведущий.

Российская журналистка Маргарита Симоньян изумилась, что Билл Марр смог на американском телевидении раскрыть неудобную правду о модной тенденции Запада на ЛГБТ.

ЛГДТ Симоньян телевидение
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